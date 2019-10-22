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Циганик запевнив, що заява Срни про великий трансфер Шахтаря не стосується футбольної площини

20:48 370 Читать на русском
Циганик запевнив, що заява Срни про великий трансфер Шахтаря не стосується футбольної площини
Даріо Срна / фото: Шахтар

Ведучий "Профутболу" Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" повідомив, що найближчим часом не варто очікувати на перехід у Шахтар нового гравця або тренера.

Напередодні легендарний захисник Шахтаря Даріо Срна заінтригував прихильників донецького клубу, заявивши, що "гірники" здійснили хороший і великий трансфер.

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"Здивувався, коли прочитав інтерв'ю Срни. Наскільки я знаю ситуацію зсередини, футбольної складової там немає.

Ніхто з нових футболістів або тренерів в Шахтар не прийде. Що буде – Срна повинен оголосити про це після матчу", – сказав Циганик.

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Теги
Шахтар Шахтар Ігор Циганик Даріо Срна Даріо Срна
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