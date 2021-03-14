Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от поединка между Шахтером и Десной в матче 18-го тура УПЛ.

"После матча Лиги Европы с Ромой я вообще очень расстроился из-за Шахтера. Знаете, все произошло так, как должно быть.

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Команда бездушная! Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы завести игроков на результат. У команды Каштру серьезные проблемы. При определенных обстоятельствах "горняки" смогут забить мяч, но уверен, что и пропустят.

Десна очень хорошо выглядела против Руха, выиграла, забила четыре мяча. Не хочу прогнозировать результат, но уверен, что обе команды порадуют нас голами", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, поединок между Шахтером и Десной состоится уже сегодня, 14 марта, в 17:00. "Горняки" после 17-ти туров с 36-ю баллами идут вторыми в турнирной таблице УПЛ, черниговцы набрали 30 очков и занимают четвертое место.

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