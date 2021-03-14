Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від поєдинку між Шахтарем та Десной у матчі 18-го туру УПЛ.

"Після матчу Ліги Європи з Ромою я взагалі дуже засмутився через Шахтар. Знаєте, все відбулося так, як мало бути.

Будківський розповів, від кого залежатиме успіх Десни у матчі проти Шахтаря

Команда бездушна! Я навіть не знаю, що має статися, щоб завести гравців на результат. У команди Каштру серйозні проблеми. За певних обставин "гірники" зможуть забити м’яч, але впевнений, що і пропустять.

Десна мала дуже добрий вигляд проти Руха, виграла, забила чотири м’ячі. Не хочу прогнозувати результат, але впевнений, що обидві команди порадують нас голами", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Десною відбудеться вже сьогодні, 14 березня, о 17:00. "Гірники" після 17-ти турів з 36-ма балами йдуть другими у турнірній таблиці УПЛ, чернігівці набрали 30 очок і посідають четверту сходинку.

Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ