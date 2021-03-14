Если бы календарь УПЛ составляли по современным компьютерным расчетам, а не по устаревшим таблицам Бергера, то матч между Шахтером и Десной в 18-м туре УПЛ просто бы не состоялся. Или не состоялся бы поединок между Зарей и Динамо, который еще и поставили на параллельное время. Просто потому, что в 2021 году в одном туре (а тем более в один день) стараются не допускать более одной топ-встречи. Впрочем, существуют большие подозрения, что украинские футбольные чиновники даже не знают о таком прогрессе в разработке календарей, хотя это успешно применили даже на соседней России.

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Впрочем, в нынешней ситуации есть даже определенный шарм. Результаты параллельных центральных матчей очень много значат для распределения золотых медалей, и обоим грандам и их фанатам придется нервничать и следить за поединком главного конкурента. Прямо как в последнем решающем туре. "Горнякам" оглядываться придется чаще, ведь им, в отличие от Динамо, отступать уже некуда. Разрыв между лидерами и так составляет четыре очка, поэтому осечка может дорого стоить Шахтеру.

Дончане ужасно начали новый год. В 2021-м они провели восемь матчей, выиграв только в половине из них – причем в крайних четырех поединках они проиграли трижды, а минимальная победа над Олимпиком оказалась скандальной. Хуже всего, что неудачи не стали следствием невезения или стечения обстоятельств: Колос заслужил ничью, Агробизнес за 120 минут создал моментов на несколько голов, а Заря победила Шахтер, играя в меньшинстве 25 минут – и даже в победных матчах против Маккаби больше везло именно подопечным Луиша Каштру, за них стойки сыграли дважды в одном моменте.

После каждого фиаско казалось, что теперь-то Шахтер соберется и устроит показательный разгром, но ничего такого не происходит. Даже позорный вылет из Кубка от Агробизнеса не завел команду, поэтому безвольный погром от Ромы совершенно не удивил – фактически, на нем еврокубковая кампания "горняков" завершилась. Отсутствие характера, зависимость от Степаненко, игра Мораеса, Тайсона и Марлоса в основе при ужасной форме, провальная оборона при стандартах и ​​контратаках – все эти проблемы Пауло Фонсека "подсветил" максимально ярко, уничтожив Шахтер в медленном темпе.

Все они были характерны и для матчей УПЛ даже в первом круге. Руху подопечные Луиша Каштру едва не проиграли, с Александрией и Ворсклой были результативные ничьи, а СК Днепр-1 дожали только на последних минутах. Не лучше команда выступала и против претендентов на медали – 2:2 с Зарей, 2:2 с Десной. При этом средний показатель ожидаемых очков в текущем сезоне по сравнению с прошлогодним вообще не просел – "горняки" набивали 2,05 xG, а теперь имеют 2,05 xP. Просто раньше дончане забивали два-три гола за несколько минут и затем позволяли соперникам выровнять игру, а теперь игра выравнивается еще до стартового свистка.

Все эти проблемы резко увеличивают шансы Десны на благоприятный исход, однако даже при таких условиях Шахтер остается фаворитом противостояния. У команды высокий класс, больше кадровых ресурсов, лучшие показатели ожидаемых забитых и пропущенных голов и лучше структура игры – черниговцы слишком заточены на контратаки. "Горняки" даже в кризисной форме эффективнее раскрывают пространство на чужой половине поля и лучше продвигают мяч. Кроме того, сегодня им уже точно нельзя терять очки – ни при каких обстоятельствах. Проблема заключается только в том, что эти простые истины озвучивались и перед позором от Агробизнеса.

Именно с Десной "оранжево-черные" выступают успешно. Северяне практически в каждом поединке дают достойный бой Шахтеру, но осенняя ничья стала первой за девять матчей, в котором черниговцы не проиграли. Впрочем, в текущем сезоне дебютная победа Десны выглядит наиболее вероятной – долгое время они обходили дончан по ожидаемым очкам, а сейчас подопечные Александра Рябоконя проигрывают им всего полбалла.

Козырями Десны в матче против Шахтера будет очень крутая оборона и максимально быстрый переход из обороны в атаку. Опасными выглядят и стандарты, однако из-за дисквалификации Будковского эффективность подач и забросов в борьбу сильно просядет – лучшего и более высокого нападающего у северян нет. Главными же проблемами выступают позиционные атаки и игра под высоким темпом передач соперника – при владении более 55% черниговцам уже негде разбежаться в контрвыпадах (соперник закрывается), а быстрое движение мяча постепенно загоняет Десну в собственную штрафную.

Кроме того, для Десны характерны проблемы с реализацией. В какой-то момент разница между ожидаемыми голами и реальными достигла 10 очков, однако в последних поединках подопечные Александра Рябоконя начали выравнивать статистику – сейчас разница составляет только – 6,61 xG. На этом фоне потеря Будковского и Конопли все сильно усложняет. Словом, Десне даже против нынешнего Шахтера будет очень трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Степаненко (Шахтёр)

Дисквалифицированы: Будковский (Десна)

Не сыграют по другим причинам: Конопля (Десна; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Десна

Шахтер:Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Майкон – Соломон, Марлос, Антонио, Тайсон – Мораес

Десна: Паст – Полегенько, Гитченко, Тамм, Мостовой – Ермаков, Огиря – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Дегтярёв

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Десна – крайне серьезный соперник для Шахтера. В текущем сезоне черниговцы уже расписали с "горняками" ничью, а также дважды отобрали очки у Динамо и победили Зарю в первом круге УПЛ. Кроме того, по ожидаемым показателям северяне уступают "оранжево-черным" не намного, а их оборона и контратаки способны создать очень большие проблемы чемпиону. Тем более, когда тот остался без Степаненко. На один гол в ворота Трубина точно можно надеяться.

К тому же, подопечным Александра Рябоконя тоже необходимо решать турнирные задачи. Поражение в условиях параллельной победы или даже ничьей Зари болезненно ударит по перспективам борьбы за бронзу. Луганчане и так выигрывают два очка при матче в запасе, а снизу Десну еще и Ворскла поджимает. Матч на НСК Олимпийский имеет стратегическое значение для всего чемпионата.

Говорить о том, что Шахтер сейчас уже точно настроится на УПЛ, не хочется. Надоело. Возможно, совесть проснется у бразильцев, но это, как говорит классик, неточно. Впрочем, вряд ли дончане не понимают, насколько катастрофические последствия будет иметь фиаско в сегодняшней встрече – без чемпионства и прямого участия в ЛЧ легионеры не засветятся перед скаутами, а Луиш Каштру вообще может остаться без работы досрочно.

При этом никто не сомневается, что на техническом и тактическом уровне Шахтер на порядок сильнее Десны и регулярно забивает в ее ворота. Даже в нынешней форме "горняки" выглядят мощно – а тем более они сильнее на фоне отсутствия двух ведущих исполнителей северян. Именно поэтому без голов дончан матч представить трудно.

Как пойдет дальше – трудно сказать, но ход чемпионата, последняя встреча между командами, кризисность футбола Шахтера и усталость "горняков" от большого количество матчей за месяц позволяют надеяться на ничью. Вряд ли соперники будут много забивать, но 1:1 кажутся вполне вероятными. Десну такой счет устроит, а защитить его настолько сильной обороне точно по силам.

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