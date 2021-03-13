Экс-форвард Шахтера, ныне выступающий за Десну, Филипп Будковский оценил шансы своей команды в матче против "горняков".

"Всегда приятно после побед готовиться к следующим играм. В каждом матче мы выходим добывать положительный результат. Конечно же и с Шахтером хочется взять очки.

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Сейчас всем командам, которые находятся в верхней части турнирной таблице нельзя терять очки, но я не могу сказать, что матч против Шахтера для нас решающий, потому что впереди много матчей и борьба будет в каждом поединке. Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки.

Шахтер – одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле и там уже все будет зависеть от нас", – цитирует Будковского издание Terrikon.

Напомним, матч 18-го тура УПЛ между дончанами и черниговцами состоится 14 марта на НСК Олимпийский. Начало встречи в 17:00.

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