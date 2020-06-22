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Цыганык: Судейский корпус УПЛ — террариум, кубло змей, в котором все друг друга ненавидят и пытаются сплавить

09:19 - Читати українською
Цыганык: Судейский корпус УПЛ — террариум, кубло змей, в котором все друг друга ненавидят и пытаются сплавить
Игорь Цыганик / Фото из открытых источников

Известный украинский журналист Игорь Цыганик раскритиковал работу судейского корпуса на матчах украинской Премьер-лиги.

"Проблема VAR в Украине заключается не в том, что мы его неправильно используем. Проблема в отношениях людей. У меня такое впечатление, что судейский корпус – это террариум, кубло змей, в котором все друг друга ненавидят и пытаются сплавить.

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Нам человек из Италии (приглашенный эксперт – прим.) четко объяснил, что некоторые арбитры вмешиваются только для того, чтобы "подплавить" человека на поле. Они же не знают, кто сидит на VAR. Ну принял для себе решение. У них нет работы в паре, нет связки. Это самая большая проблема. Научатся они когда-то друг друга уважать?" – сказал Цыганык в программе "Профутбол".

Напомним, после рестарта чемпионата Украины ряд матчей УПЛ ознаменовался громкими судейскими скандалами, которые сопровождались обвинениями в предвзятости и критикой украинских арбитров.

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