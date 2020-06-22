Циганик: Суддівський корпус УПЛ – тераріум, кубло змій, в якому всі один одного ненавидять і намагаються сплавити

Відомий український журналіст Ігор Циганик розкритикував роботу суддівського корпусу на матчах української Прем'єр-ліги.

"Проблема VAR в Україні полягає не в тому, що ми його неправильно використовуємо. Проблема у відносинах людей. У мене таке враження, що суддівський корпус – це тераріум, кубло змій, в якому всі один одного ненавидять і намагаються сплавити.

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Нам людина з Італії (запрошений експерт – прим.) чітко пояснив, що деякі арбітри втручаються лише для того, щоб "підплавити" людину на полі. Вони ж не знають, хто сидить на VAR. Ну прийняв собі рішення. У них немає роботи в парі, немає зв'язки. Це найбільша проблема. Навчаться вони колись один одного поважати?" – сказав Циганик у програмі "Профутбол".

Нагадаємо, після рестарту чемпіонату України низка матчів УПЛ ознаменувалась гучними суддівськими скандалами, що супроводжувались звинуваченнями в упередженості та критикою українських арбітрів.

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