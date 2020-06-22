toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Циганик: Суддівський корпус УПЛ – тераріум, кубло змій, в якому всі один одного ненавидять і намагаються сплавити

09:19 - Читать на русском
Циганик: Суддівський корпус УПЛ – тераріум, кубло змій, в якому всі один одного ненавидять і намагаються сплавити
Ігор Циганик / Фото з відкритих джерел

Відомий український журналіст Ігор Циганик розкритикував роботу суддівського корпусу на матчах української Прем'єр-ліги.

"Проблема VAR в Україні полягає не в тому, що ми його неправильно використовуємо. Проблема у відносинах людей. У мене таке враження, що суддівський корпус – це тераріум, кубло змій, в якому всі один одного ненавидять і намагаються сплавити.

Ворскла перемогла СК Дніпро-1 у скандальному матчі з вилученням Максимова та скасованим пенальті

Нам людина з Італії (запрошений експерт – прим.) чітко пояснив, що деякі арбітри втручаються лише для того, щоб "підплавити" людину на полі. Вони ж не знають, хто сидить на VAR. Ну прийняв собі рішення. У них немає роботи в парі, немає зв'язки. Це найбільша проблема. Навчаться вони колись один одного поважати?" – сказав Циганик у програмі "Профутбол".

Нагадаємо, після рестарту чемпіонату України низка матчів УПЛ ознаменувалась гучними суддівськими скандалами, що супроводжувались звинуваченнями в упередженості та критикою українських арбітрів.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці

blog_ava
Срна відверто оцінив перспективи Шахтаря у Лізі Європи
08:27
1875
Теги
Арбітри Ігор Циганик Комітет арбітрів УАФ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
17
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук