Заря на выезде уверенно победила Десну в битве за третье место – луганчане догнали Динамо в таблице

Десна в матче 27-го тура УПЛ против Зари потрепела громкое фиаско, проиграв и серьёзно навредив собственным шансам на серебро (1:2).

У Десны и Зари равенство по очкам, а отставание от Динамо составляло три зачётных балла. Таким образом, очная встреча луганчан и черниговцев принимала характер битвы за лидерство в борьбе за бронзу, а поражение означало бы очень вероятный конец погони за серебром.

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У Виктора Скрипника перед матчем были солидные проблемы с составом – под дисквалификацию попали Цвек, Абу Ханна и Леднев, а игра в предыдущих турах не впечатляла. Десна считалась фаворитом, однако со стартовым свистком инициативу неожиданно захватили именно "мужики". К пятой минуты в активе гостей уже было два удара из пределов штрафной мимо каркаса ворот и угловой, а на шестой Заря открыла счёт усилиями Кочергина, поймавшего отскок от ноги Фаворова и расстрелявшего Паста метров с десяти. В этой атаке стоит отметить проход Тымчика правым флангом мимо трёх соперников и пас пяткой от Юрченко.

Десна сразу же огрызнулась подачей с ударом головой в исполнении Конопли, но этот момент в статистику не пошёл из-за фола Ефима. Первый выстрел черниговцев по воротам прошел аж на 23-й минуте, когда Филиппов замыкал навес со штрафного – вышло очень слабо. Заря до этого момента раскатывала классные атаки через фланги, быстро возвращала мяч после потерь и завершала контрвыпады ударами, однако при этом осталась без Иванисени – Дмитрий получил повреждение на ровном месте.

В последние десять минут подопечные Виктора Скрипника приблизились ко второму голу максимально. На 36-й минуте Пасту пришлось исполнить двойной сейв, отбив выстрелы Кабаева в ближний угол и добивание Тимчика из офсайда. После этого с близкой дистанции прошли удары Чеберко, Лунёва и Михайличенко (неточные), а в компенсированное время Громов метров с семи умудрился попасть в штангу. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Зари.

На второй тайм Александр Рябоконь выпустил Тотовицкого и Тамма, при этом перестроившись на игру в три защитника. Это не помогло: Заря продолжала раскатывать быстрые атаки и врываться в штрафную, что, в конце концов, вылилось в фол против Громова на 53-й минуте в метрах 20-ти от ворот Паста. Гитченко получил жёлтую, Романов назначил штрафной, а Михайличенко ударом под стенкой с рикошетом прошил голкипера – 0:2! Это уже была серьёзная заявка на победу.

В последующие двадцать минут Десна пыталась отыграться, однако ни одного момента, кроме дальнего удара Тотовицкого в руки Махарадзе, выжать не удалось. Заря регулярно убегала в контратаки, однако первая опасная произошла аж на 73-й минуте, когда Кабаев ворвался на левый край штрафной – в последний момент выстрел Владислава накрыл Конопля. На 80-й же Чеберко классной передачей запустил Громова на свидание с Пастом – Артём обошел голкипера по широкой дуге и выкатил пас на Кабаева, однако тот к мячу не успел. Кстати, на тот момент в составе луганчан произошла еще одна вынужденная замена – Махарадзе потянул мышцу бедра, в ворота встал Василь.

Десна могла сократить отставание в счете на 82-й минуте, когда Будковский пробил через себя метров с шести после скидки от Конопли – над перекладиной! Наказание за расточительность едва не прилетело на 84-й после удара Кочергина, который Паст отбил перед собой. Громов в борьбе с Коноплей закатил мяч в пустые ворота, но VAR заметил у Артема офсайд. Счёт не изменился. Уже в компенсированное время луганчане ещё и без Вернидуба остались, которого после удара коленом в голову на носилках сразу отправили в скорую.

На последних минутах происходил творился хаос с кучей фолов и жёлтых карточек, а Чеберко ещё и вторую удаление получил. В конце концов, Десна заработала пенальти, который Фаворов реализовал аж на 90+8-й минуте (при четырёх добавленных). Спасти хозяев это уже не могло – Заря праздновала победу.

Теперь луганчане имеют в своем активе 52 очка, минимум на сутки поравнявшись с Динамо по набранным зачётным баллам. Десна идёт четвёртой с 49 пунктами в активе.

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