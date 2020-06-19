Ворскла победила СК Днепр-1 в скандальном матче с удалением Максимова и отменённым пенальти

СК Днепр-1 в рамках поединка 27-го тура УПЛ потерпел неожиданное поражение в Полтаве (0:2)

Ворскла после рестарта сезона в УПЛ побед не знала, а в соперниках сегодня был лидер второй шестерки – словом, полтавчане начинали матч с СК Днепром-1 в статусе андердога. Гости действительно начали активно, уже на 6-й минуте заработав пенальти вследствие врыва Булецы в штрафную и подката Чеснакова. Вся полтавская команда побежала прессинговать арбитра Дениса Шурмана, а Юрий Максимов за эмоции даже красную карточку получил. Чеснаков же увидел перед собой желтую за фол, однако после того, как страсти улеглись, Шурман посоветовался с лайнсменом – и отменил пенальти. А фол-то был!

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После этого команды обменялись классными моментами: Кулач метров с 17-ти выстрелил в руки голкиперу, а Хобленко ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла – Ризнык парировал. СК Днепр-1, в целом, действовал лучше, но на 19-й минуте неожиданно пропустил от Степанюка, который сыграл на добивании после удара Кулача головой и сейва Юрчука. 1:0!

Во второй половине первого тайма игра выглядела весело, но без моментов. Ряд жёлтых карточек и жёстких стыков, ряд контратак и хороший удар Адамюка головой в руки Ризныку – вот и всё, что создали команды в этот период. В конце концов, на перерыв они ушли при минимальном преимуществе Ворсклы. На старте же второго его неожиданно удвоил Степанюк, приняв прострельную передачу Кане и пробив вторым касанием в дальний угол. 2:0.

СК Днепр-1 мог сократить отставание в счёте на 53-й минуте усилиями Когута, однако мяч после его удара головой по высокой дуге попал в штангу. На 61-й же фантастический сейв исполнил Ризнык, намертво взяв замыкание Адамюка головой с нескольких метров в правый угол. После этого гости провели ряд атак без завершения, но постепенно игра перешла в позиционную фазу без остроты. Было только напряжение, фолы и неострые угловые "спортклубовцев". Лишь на 90-й минуте Супряге удалось пробить головой в перекладину, но больше ничего у подопечных Михайленко не прошло. Финальный свисток зафиксировал победу Ворсклы.

Таким образом, Ворскла набрала 26 очков, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице – до восьмой не хватает четырёх зачетных баллов. СК Днепр-1, имея 34 пункта в активе, остается седьмым с отрывом от восьмого Мариуполя в четыре очка.

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