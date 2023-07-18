"Не думаю, что Динамо будет кого-то подписывать. У Луческу сбалансированный состав, таких особых позиций, которые бы требовали усиления, нет. У него есть опытная команда, очень опытная, которая сейчас должна давать результат и должна становиться чемпионом.

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Динамо должно становиться чемпионом Украины. По крайней мере, навязывать борьбу до последнего тура. Но команда реально будет претендовать на чемпионство. Станет или не станет – вопрос. Есть много околофутбольных моментов.

Я был убежден в середине прошлого сезона, что СК Днепр-1 не отпустит. Но потом подключились "подковерные игры", когда пенальти и голы по телевизору не видят, то о чем мы тогда говорим? Конечно, что так будет тяжело стать чемпионом. Если голы будут засчитывать, если все пенальти будут ставить, то, я думаю, что Динамо может стать чемпионом. Если же нет, тогда шансов у них мало", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, в прошлом сезоне киевляне пролетели мимо медалей, заняв в турнирной таблице УПЛ четвертую строчку.

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