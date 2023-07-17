Журналист Игорь Цыганык не сомневается, что сотрудничеству Динамо и Мирчи Луческу остался один год.

"Я на 99% уверен, что следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу. У него последний год по контракту и последний шанс уйти победителем. Выстраивать стратегию на несколько лет и делать какие-то ставки сейчас будет не очень хорошо.

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Для Луческу будет принципиально выиграть какой-нибудь турнир и поехать домой с кубком. Если сезон будет неудачным, конец карьеры будет "смазан". Это понимают и футболисты. Луческу еще зимой говорил с Ярмоленко, но тогда был контракт. Теперь Ярмоленко вернулся. Луческу очень рассчитывает на него и хочет, чтобы его харизма вытащила молодых игроков на следующий уровень.

Для Луческу Лига конференций – также турнир. А там еще нужно пройти два раунда квалификации, нужно распределять силы. Чемпионат, Кубок Украины возвращается. В ЛК могут быть очень серьезные соперники, поэтому "размазывать" этот турнир нельзя.

Прогнозирую, что после Мирчи новым тренером Динамо будет Шовковский. Не думаю, что что-то может измениться. Луческу также видит, что Шовковский попробовал и дал результат", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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