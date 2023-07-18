"Не думаю, що Динамо буде когось підписувати. У Луческу збалансований склад, таких особливих позицій, які б вимагали підсилення, немає. У нього є досвідчена команда, дуже досвідчена, яка зараз повинна давати результат і повинна ставати чемпіоном.

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Динамо має ставати чемпіоном України. Принаймні, нав'язувати боротьбу до останнього туру. Але команда реально буде претендувати на чемпіонство. Стане чи не стане – питання. Є багато навколофутбольних моментів.

Я був переконаний у середині минулого сезону, що СК Дніпро-1 не відпустить. Але потім підключилися "підкилимні ігри", коли пенальті і голи по телевізору не бачать, то про що ми тоді говоримо? Звичайно, що так буде важко стати чемпіоном. Якщо голи будуть зараховувати, якщо всі пенальті будуть ставити, то, я думаю, що Динамо може стати чемпіоном. Якщо ж ні, тоді шансів у них мало", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, минулого сезону кияни пролетіли повз медалі, посівши у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку.

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