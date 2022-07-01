За інформацією Ігоря Циганика, основна дата початку сезону УПЛ – 23 серпня. Раніше виконавчий директор Прем'єр-ліги Євген Дикий повідомляв, що чемпіонат планують почати 20 серпня.

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Також він доповнив інсайд Ігоря Бурбаса щодо проведення деяких матчів за кордоном. "Всі матчі осінньої частини повинні відбутися в Україні. Є виключення для тих команд, які грають в єврокубках.

Якщо дві команди грають в єврокубках і разом перебувають за кордоном, то у випадку, якщо клуби домовились, вони можуть провести матч за межами України. Всі інші матчі мають відбутися в Україні. Дозвіл на виїзд не буде нікому надаватись, окрім тих команд, які грають в єврокубках", – розповів Циганик на Циганик Live.

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