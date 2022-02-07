"Дебют Супряги за Сампдорию? Человек сколько не играл. При всем уважении к Супряге, чудес не бывает. Сколько он не играл, не забивал. Вы что, хотели, чтобы он вышел и сразу себя проявил? Переход в такие клубы – это очень специфическая история. У тебя не будет там много шансов. Тебе дадут шанс – забивай. Не забиваешь – можешь очень долго сидеть и через полгода тебя вернет Динамо. Нужно забивать и использовать свои шансы.

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Супряга должна себя психологически переломить. Когда-то у него были совсем другие физические данные, а сейчас ему нужно определенное время, чтобы акклиматизироваться. Сомневаюсь, что у него будет много времени. Вот сейчас Сампдория купит Джовинко – и на том все закончится, Супряга может очень долго сидеть, а через полгода уехать назад. Согласен, что дебют получился не лучшим. За эти 30 минут нужно было проявить себя так, чтобы тебя не меняли", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, Супряга вышел на замену еще в первом матче матча против Сассуоло (4:0), но после перерыва тренер Сампдории забрал украинца с поля, назвав это воспитательным моментом.

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