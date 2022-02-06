Чемпіонат Італії 2021/22, 24-й тур

Сампдорія – Сассуоло – 4:0

Голи: Капуто, 5, Сенсі, 7, Конті, 63, Кандрева, 90+1 (пен)

Болонья – Емполі – 0:0

Венеція – Наполі – 0:2

Гол: Осімхен, 59, Петанья, 90+10

Удінезе – Торіно – початок о 19:00

Ювентус – Верона – початок о 21:45

Сампдорія у рідних стінах приймала Сассуоло, намагаючись зупинити 6-матчеву безвиграшну серію у Серії А (при 4-х поразках) й відірватись від зони вильоту – генуезці трималися всього у двох очках від неї. Втім, для українських фанатів важливість цієї зустрічі полягала у можливому дебюті Супряги. Влад потрапив у заявку, а дебютував вже на 36-й хвилині завдяки травмі Габ'яддіні.

На жаль, наш нападник нічим цікавим не запам'ятався й покинув поле за 13 хвилин по перерві. Можливо, причиною звороньої заміни стала банальна втрата м'яча у чужому штрафному при спробі обіграшу 1-в-1. Супрягу замінив Конті, який відзначився голом через чотири хвилини.

Це був уже третій забитий м'яч у ворота Сассуоло в цій зустрічі. Перші два була проведені ще до 10-ї хвилини: на 5-й Капуто замкнув подачу Кандреви на правий край штрафного, перекинувши голкіпера, а на 7-й Сенсі зіграв на добиванні після удару Габ'яддіні – до речі, атаку розігнав всюдисущий Кандрева. У компенсований час Антоніо був винагороджений за свої старання – господарі заробили пенальті, а Кандрева його реалізував. 4:0. Команда Марко Джампаоло святкує розгром.

Наполі після вчорашньої перемоги Мілана над Інтером опустився на третю позицію, але у випадку виїзної звитяги над Венецією команда Лучано Спалетті наздогнала б "россонері". Господарі теж не мали права відбувати номер, адже вони опустилися в зону вильоту, відставши від рятівної 17-ї сходинки на два залікових бали.

Впертість венеціанців допомогла витримати перший тайм, у якому Наполі діяв агресивно. По перерві партенопейці дещо збавили оберти, але саме в цей період вони відкрили рахунок – Осміхен головою замкнув навіс Політано. 0:1! На жаль для господарів, відповісти на цей гол не вдалося, а на 10-й компенсованій хвилині Петанья ще й подвоїв перевагу підопічних Спалетті. Неаполітанці святкують перемогу, наздоганяють Мілан за очками й виходять на другу позицію.

У паралельному матчі два невдахи намагалися перервати вільне падіння по таблиці. Емполі, який не знав перемог у 6-ти матчах, приймав Болонью – підопічні Сініші Міхайловіча програли три поєдинки поспіль. Завдання виконати не вдалося, адже матч завершився без голів.