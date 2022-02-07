"Дебют Супряги за Сампдорію? Людина скільки не грала. При всій повазі до Супряги, див не буває. Скільки він не грав, не забивав. Ви що, хотіли, щоб він вийшов і одразу себе проявив? Перехід в такі клуби – це дуже специфічна історія. У тебе не буде там багато шансів. Тобі дадуть шанс – забивай. Не забиваєш – можеш дуже довго сидіти і через півроку тебе поверне Динамо. Потрібно забивати і використовувати свої шанси.

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Супряга повинен себе психологічно переламати. Колись у нього були зовсім інші фізичні дані, а зараз йому потрібен певний час, щоб акліматизуватися. Сумніваюся, що у нього буде багато часу. От зараз Сампдорія купить Джовінко – і на тому все закінчиться, Супряга може дуже довго сидіти, а через півроку поїхати назад. Згоден, що дебют вийшов не найкращим. За ці 30 хвилин потрібно було проявити себе так, щоб тебе не міняли", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Супряга вийшов на заміну ще у першому матчі матчу проти Сассуоло (4:0), але після перерви тренер Сампдорії забрав українця з поля, назвавши це виховним моментом.

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