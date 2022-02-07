Циганик – про Супрягу у Сампдорії: "Можеш дуже довго сидіти і через півроку тебе поверне Динамо"
Журналіст Ігор Циганик розчарований дебютом новоспеченого форварда Сампдорії Владислава Супряги.
"Дебют Супряги за Сампдорію? Людина скільки не грала. При всій повазі до Супряги, див не буває. Скільки він не грав, не забивав. Ви що, хотіли, щоб він вийшов і одразу себе проявив? Перехід в такі клуби – це дуже специфічна історія. У тебе не буде там багато шансів. Тобі дадуть шанс – забивай. Не забиваєш – можеш дуже довго сидіти і через півроку тебе поверне Динамо. Потрібно забивати і використовувати свої шанси.
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Супряга повинен себе психологічно переламати. Колись у нього були зовсім інші фізичні дані, а зараз йому потрібен певний час, щоб акліматизуватися. Сумніваюся, що у нього буде багато часу. От зараз Сампдорія купить Джовінко – і на тому все закінчиться, Супряга може дуже довго сидіти, а через півроку поїхати назад. Згоден, що дебют вийшов не найкращим. За ці 30 хвилин потрібно було проявити себе так, щоб тебе не міняли", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.
Нагадаємо, Супряга вийшов на заміну ще у першому матчі матчу проти Сассуоло (4:0), але після перерви тренер Сампдорії забрав українця з поля, назвавши це виховним моментом.
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