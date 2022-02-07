"Первой заменой я просто хотел сохранить стартовое расположение. У меня на скамье оставался один нападающий – Супряга, недавно присоединившийся к клубу. Потом я понял, что нужно усилить правый фланг, поэтому я выпустил туда Конти. Менять пришлось Супрягу. Если бы не эта замена, то могла пострадать вся команда.

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Не будет ли это тяжело психологически для Супряги? Я знаю, что нужно иметь сплоченный коллектив, чтобы одерживать победы. Но было бы слишком рискованно одновременно оставлять его, Капуто и Сенси. В 20 лет игрок еще будет прогрессировать, но если бы я не выиграл этот матч, то чувствовал себя психологически еще хуже, чем он", – приводит слова Джампаоло Tuttomercatoweb.

Напомним, для Супряги это был дебют за Сампдорию. Динамо отпустило форварда в аренду до конца сезона с возможностью продления еще на год и опцией полноценного выкупа.

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