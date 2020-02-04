Динамо срочно вызвало Миронова из отпуска: Цыганык – о допинг-скандале Беседина

Журналист Игорь Цыганык рассказал о мерах, которые приняло Динамо после провального допинг-теста Артема Беседина.

"Артем четко дал всем понять, что не признает своей вины в том, что он неосторожно принимал какие-то лекарства, которые относят к допингу. Также он дал понять, что все, что нашли у него в организме – это только то, что ему предлагали клубные врачи. WADA взяла эту информацию к сведению и решила разобраться.

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Если бы Беседин признался, что он принимал такие-то и такие-то лекарства, и ему никто не рекомендовал, то ситуация бы разрешилась за 30 дней. Но сейчас ситуация такова, что время рассмотрения дела продлили до 60 дней, чтобы понять, какие все же лекарства принимал Беседин, по чьей рекомендации или совету он это сделал. Для этого нужно взять всю клубную документацию, которую в Динамо сейчас запросили. Нужно понять, как проходил процесс реабилитации футболиста, какие препараты он принимал. Это позволит понять, кто ошибся – врач или кто-то другой.

Клубного врача Леонида Миронова вызвали срочно из отпуска, чтобы разобраться с этой ситуацией. Его на время рассмотрения дела отстранили от работы, но он должен подготовить всю необходимую документацию, чтобы было понятно, чья это ошибка.

Если это ошибка самого Беседина, и врач докажет, что он такой препарат не рекомендовал, то максимальный срок дисквалификации Артема, который не признает употребление допинга, составит целых четыре года. А если удастся понять, как этот препарат попал в организм форварда, то решения будут принимать на основании того, кто больше виноват. Ждем, как будет развиваться эта ситуация", – пояснил Цыганык в эфире Цыганык Live.

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