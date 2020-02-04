Динамо терміново викликало Миронова з відпустки: Циганик – про допінг-скандал Бєсєдіна

Журналіст Ігор Циганик розповів про заходи, яких вжило Динамо після провального допінг-теста Артема Бєсєдіна.

"Артем чітко дав усім зрозуміти, що не визнає своєї провини в тому, що він необережно вживав якісь ліки, які відносять до допінгу. Також він дав зрозуміти, що все, що знайшли у нього в організмі – це тільки те, що йому пропонували клубні лікарі. WADA взяла цю інформацію до уваги і вирішила розібратися.

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Якби Бєсєдін зізнався, що він брав такі-то і такі-то ліки, і йому ніхто їх не рекомендував, то ситуація б вирішилася за 30 днів. Але зараз ситуація така, що час розгляду справи продовжили до 60 днів, щоб зрозуміти, які все ж ліки приймав Бєсєдін, з чиєї рекомендації чи поради він це зробив. Для цього потрібно взяти всю клубну документацію, яку в Динамо зараз запросили. Потрібно зрозуміти, як проходив процес реабілітації футболіста, які препарати він приймав. Це дозволить зрозуміти, хто помилився – лікар чи хтось інший.

Клубного лікаря Леоніда Миронова викликали терміново з відпустки, щоб розібратися з цією ситуацією. Його на час розгляду справи відсторонили від роботи, але він повинен підготувати всю необхідну документацію, щоб було зрозуміло, чия це помилка.

Якщо це помилка самого Бєсєдіна, і лікар доведе, що він такий препарат не рекомендував, то максимальний термін дискваліфікації Артема, який не визнає вживання допінгу, складе цілих чотири роки. А якщо вдасться зрозуміти, як цей препарат потрапив в організм форварда, то рішення будуть приймати на підставі того, хто більше винен. Чекаємо, як буде розвиватися ця ситуація", – пояснив Циганик у ефірі Циганик Live.

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