"Слабое Динамо мы увидели, все справедливо. На фоне испанской команды, даже такой, как Вильярреал, который не является грандом в Примере, и сейчас располагается на седьмом месте в турнирной таблице, киевляне выглядели не лучшим образом. Хотелось бы увидеть, прежде всего, более сильную атаку киевлян, но, к сожалению, сейчас ее просто нет.

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В Испании, конечно, нужно было забивать. Но для этого нужно очень агрессивный футбол на чужой половине поля и целостность игры в общем. А что мы увидели? Характер Динамо какой-то шаткий... Как только соперник придавил, только ошиблись раз, пропустили, и все – расклеились. Собрать затем команду очень трудно, и времени на то, чтобы прийти в себя, киевляне тратят очень много.

Кого выделить? Ни одного футболиста... Нет сейчас в Динамо игроков топ-уровня. В этом главная проблема киевлян. Большие авансы раздавали Цыганкову, но он хилый игрок... Или продадут куда-то и все – пропадет из виду. У Динамо нет хорошей средней линии – основы всех основ футбола. Без этого успехов на европейской арене не будет никогда", – поделился Сабо в интервью Footboom.

Отметим, что Динамо уступило Вильярреалу (0:2) и вместе с Шахтером вылетело из Лиги Европы.

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