"Слабке Динамо ми побачили, все справедливо. На тлі іспанської команди, навіть такої, як Вільяреал, який не є грандом в Прімері, і зараз розташовується на сьомому місці в турнірній таблиці, кияни виглядали не найкращим чином. Хотілося б побачити, перш за все, більш сильну атаку киян, але, на жаль, зараз її просто немає.

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В Іспанії, звичайно, потрібно було забивати. Але для цього потрібен дуже агресивний футбол на чужій половині поля і цілісність гри в загальному. А що ми побачили? Характер Динамо якийсь хиткий... Тільки-но суперник придавив, тільки помилилися раз, пропустили, і все – розклеїлись. Зібрати потім команду дуже важко, і часу на те, щоб прийти в себе, кияни витрачають дуже багато.

Кого виділити? Жодного футболіста... Немає зараз в Динамо гравців топ-рівня. У цьому головна проблема киян. Великі аванси роздавали Циганкову, але він кволий гравець... Чи продадуть кудись і все – пропаде з поля зору. У Динамо немає хорошої середньої лінії – основи всіх основ футболу. Без цього успіхів на євроарені не буде ніколи", – поділився Сабо у інтерв'ю Footboom.

Зазначимо, що Динамо поступилось Вільяреалу (0:2) та разом із Шахтарем вилетіло з Ліги Європи.

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