После домашнего поражения для прохода дальше киевлянам нужно было забивать минимум 2 безответных мяча (при 0:2 был бы овертайм), а то и больше. Матч, как и онлайн-трансляция Вильярреал – Динамо на "Футбол 24", старовал в 21:00. После киевского триумфа испанцы прервали безумную серию без побед в Примере, одолев на выезде Эйбар. Команда Луческу реабилитировалась победой над Зарей, но нынешняя задача взять реванш у "Субмарины" казалась сверхсложной.

Вильярреал – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЕ

Активное агрессивное начало от украинцев. С прессингом, перехватами, скоростью командных действий. Однако первый удар за Вильярреалом. Морено метров с 9 расстреливал, хорошо, что Кендзера успел заблокировать. "Браво, говорите", – у Луческу будто телефонный разговор по громкоговорителю. Еще один заброс вперед. У динамовцев они не проходят, а Бакка наносит уже второй удар за первые 10 минут. Жерсон вместо Беседина на месте центрфорварда не впечатляет совсем в стартовом отрезке. Буяльский опередил вратаря, а затем растерялся. Жерар Морено не из таких. На 13 минуте форвард сборной Испании разыграл стеночку с Чуквезе и замкнул ударом со второго этажа. Никто и думал накрывать главную угрозу соперника – катастрофа.

Вильярреал – Динамо – видео голов

Теперь надо забивать 3. Ну, или хотя бы не проиграть с очень крупным счетом. Прессинг испанцев заставляет киевлян очень глубоко садиться на свои ворота. Жерсон откровенно выпадает. Не угадал Луческу со своим смелым шагом. Наивные попытки выйти через пас. Валенсийцы все перекусывают. Де Пена должен был убегать после классного выбрасывания Бущана, но Педраса отыграл кучу пространства на скорости. Как же легко входят в штрафную Динамо ребята в желтом. Педраса успевает и у своих ворот страховать, и правый фланг гостей разрывать. Везет, что с прицелом плохи дела.

Миколенко обрезается под прессингом. Пока кто-то подошел к Морено на 10 метрах от ворот, Жерар успел все прицелы настроить – расстрел вратаря, 2:0 уже на 36-й. Хватает перспективных подходов у динамовцев. Нехватка небанальных решений. Вместо остроты возле штрафной Вильярреала бездумные перепуганные прострелы и навесы на соперника. Все очень грустно. Команда Луческу эволюционировала. Если в Киеве не было ударов в створ ворот, то сегодня вообще без выстрелов – 7:0 за соперником, вообще не особо вставая с дивана. Преимущество команды Эмери до неприличия велико.

Супряга заменил Цыганкова. Справедливо. Чего выходил Виктор, так и осталось загадкой. Первый угловой Динамо заработало на 52 минуте. Заготовочка из матча против Зари почти прошла снова. Сидорчук подал с правого фланга, а вот у Супряги традиционно не вышел удар. А может, так Ваната лучше выпустить было? Основа и так не очень заинтересована в отчетной игре. Чуквезе просто издевается финтами над Миколенко с Де Пеной. Виталий заставил таки ошибиться, но столь тяжело дышит после этого, будто марафон отбегал. Ну, хоть что-то. Сидорчук отдал, Андриевский с лета пробил – Асенхо на месте. Дождались первого попадания за 147 минут противостояния.

На парочку замен Эмери Луческу реагирует своей. Леднев и Шепелев заменили Жерсона и Андриевского на 66 минуте. Ну, а пока партнеры осваиваются, Супряга даже мяч принять не может – немилосердная тоска по не до конца здоровому Беседину продолжается. Это просто "роскошно", когда динамовцы через пас получают немного пространства впереди, но выбирают варианты отдать только назад. И так весь еврокубковый сезон с маленькими приятными исключениями. Столкновение с испанским середняком получается очень болезненным. После такого возилова в пол ноги оценка своих сил должна быть очень удручающей.

Видно, что все-таки не безразлично киевлянам. Постоянно что-то подсказывают друг другу, пытаются сохранять достоинство, много работают в отборе. Однако пока одни играют на максимуме, Вильярреал ходит полем и в 1-2 паса в стоячем режиме Рикуна создает огромные проблемы гостям. Кендзера после одного из прострелов уже по своим воротам бил, Бущан молодец. Еще и неплохо в атаку выбивает Георгий, уже не впервые. Де Пена подбил себе под удар ножницами, но этот пляжный футбол не стал откровением для голкипера. который даже с места не должен был сдвинуться. Попов и Сидклей заменили Миколенко и Сироту на последние минут 10. "Вышли, бля. Да вышел нах*р", – брутальный Бущан устал играть в цык-цык, который только удары ему привозит на своей половине. Бущан парирует простенький штрафной Парехо. Две дополнительные минуты бесславных мучений тоже зря.