Чотири поразки із загальним рахунком 1:9. Усе було зрозуміло ще минулого тижня, але українським грандам належало рятувати свою честь. Не спромоглися навіть на це. Хоча Вільяреал – лише середняк Ла Ліги із дев'ятьма перемогами в сезоні. Рому язик не повернеться назвати середняком Кальчо, проте й від п'єдесталу вона далеко.

Від гри Шахтаря і Динамо віяло безнадією.

Шахтар: "В обороні – прохідний двір"

Коментатор Кирило Круторогов навіть після матчу обурювався забороною на присутність уболівальників. Якби ж це було лише єдиною проблемою Шахтаря...

Журналіст Олег Барков у своєму Telegram детально розписав ключові епізоди другої поразки Шахтаря.

Скаут Алекс Великих копає глибоко: провина лежить на всіх – від Каштру до керівництва клубу.

Автор Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко передбачає серйозну перебудову.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло відзначає ще й суддівський аспект.

Закріпимо пройдений матеріал мемами від Михайла Юхименка та Брутального футболу.

Динамо: "Жерсон – збитий льотчик, Миколенко – переляканий"

У першому таймі Олег Барков відзначив лише одну принципову відмінність між Динамо та Шахтарем.

Попри поразку, Сергій Тищенко має за що подякувати Луческу.

Ветеран телевізійної спортивної журналістики Руслан Свірін також не бачить причин знищувати столичну команду.

Категорично не згідний із попередніми спікерами Іван Вербицький, колишній автор Футбол 24.

Критика від В'ячеслава Заховайла.

Вболівальницька спільнота Druzi Dynamo: чому б не порадіти за хорватів?

Голи Вільяреала очима Брутального футболу.

Підсумок: тепер Лігу чемпіонів потрібно заслужити

Ігор Циганик робить висновок – наш провал є закономірним.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко – більш розгорнуто.

І ще раз вдумайтеся: Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Відтепер доведеться жити у новій реальності.

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Вільяреал – Динамо: Київ отримує дороговказ ЛЄ – болюче шосе в пекло для команди Луческу, або "Та вийшов, нах*р"