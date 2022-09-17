Зарплата Виктора Цыганкова в Динамо составляет около 2 миллионов евро в год, сообщил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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По его информации, вингер киевлян во время переговоров с европейскими клубами просил оклад в размере 3 млн евро. Следом за Цыганковым в зарплатной ведомости идет Сергей Сидорчук, зарабатывающий 1-1,2 миллиона евро. За ними расположились Георгий Бущан, Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, услуги которых оцениваются примерно в 800-900 тысяч в год.

Напомним, после 4-х туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатым, имея в своем активе 3 балла. В группе В Лигы Европы киевляне последние – после двух матчей они не набрали ни одного очка.

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