Зарплата Віктора Циганкова в Динамо складає близько 2 мільйонів євро на рік, повідомив Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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За його інформацією, вінгер киян під час переговорів з європейськими клубами просив оклад у розмірі 3 млн євро. Слідом за Циганковим у зарплатній відомості йде Сергій Сидорчук, який заробляє 1-1,2 мільйона євро. За ними розташувались Георгій Бущан, Денис Гармаш, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський, послуги яких оцінюються у приблизно 800-900 тисяч на рік.

Нагадаємо, після 4-х турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде одинадцятим, маючи у своєму активі 3 бали. У групі В Ліги Європи кияни пасуть задніх – після двох матчів вони не набрали жодного очка.

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