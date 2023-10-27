Полузащитник Жироны Виктор Цыганков заинтересовал Барселону, сообщает Fichajes.

Тренер Жироны вынес вердикт украинцам – Цыганкову и Довбику достанутся разные роли на матч Ла Лиги

По информации источника, игра 25-летнего вингера очень нравится наставнику каталонцев Хави Эрнандесу. Украинец рассматривается как возможное усиление нападения с перспективой на сезон 2024/25. Отмечается, что в подписании Цыганкова заинтересованы как главный тренер, так и спортивный менеджмент во главе с Деку.

Напомним, ранее испанские СМИ со ссылкой на немецкий Bild заявляли, что Цыганкова очень хочет Бавария, однако эта информация так и не была подтверждена (с Жироной относительно украинца никто не контактировал, а на немецком ресурсе эту информацию так и удалось найти. Активные ссылки в испанской прессе – тоже отсутствуют).

К слову, контракт Цыганкова с Жироной рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает воспитанника Динамо, которое получило бы 50% от следующей продажи игрока, в 22 млн евро. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Испании, отметившись голом и ассистом.

Испанские СМИ отправляют Цыганкова в топ-клуб – известна сумма трансфера и позиция Жироны, но есть нюанс