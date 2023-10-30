Вінгера Жирони та збірної України Віктора Циганкова пов'язують з топ-клубами. "Футбол 24" попросив іспанських журналістів оцінити його шанси на перехід в Барсу.

"Можливий трансфер Циганкова в Барсу? Абсолютна неправда. Джерело, яке поширило цю іформацію, не вважається авторитетним в Іспанії. Нуль відсотків достовірності.

Іспанські ЗМІ відправляють Циганкова у топ-клуб – відома сума трансферу і позиція Жирони, але є нюанс

Клуб зараз працює над своєю єдиною ціллю – переходом Вітора Роке в січні. Барса немає грошей", – зазначив інсайдер Cadena SER Санті Овальє у коментарі "Футбол 24"

Ми також поцікавилися думкою журналіста каталонського видання L'Esportiu та автора програми Canvi de Joc Арнау Мадріа, який підтвердив, що вкид Fichajes.net немає жодного підґрунтя. Його джерела теж не підтверджують цієї інформації.

Зазначимо, що Барселона оголосила про підписання форварда Атлетіко Паранаенсе Вітора Роке з прицілом на сезон 2023/24, проте каталонці хочуть пришвидшити його переїзд в Іспанію. Скоріш за все, 18-річний "Тігріньйо" стане повноцінним гравцем "блаугранас" вже взимку. Для цього Барсі доведеться виконати фінансові умови Ла Ліги, зокрема, підтвердити надходження 40 млн євро від німецького інвестиційного фонду Libero після продажу частки Barça Studios. Інші потенційні новачки зараз навіть не розглядаються через делікатну ситуацію "кулес".

Віктор Циганков у поточному сезоні провів за Жирону 9 матчів, відзначився одним забитим м'ячем і результативною передачею. Раніше 25-річний вінгер вже фігурував у трансферних чутках, пов'язаних з інтересом Баварії.