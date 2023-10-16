25-летний украинец восстанавливается от повреждения, полученного в матче с Реалом. Из-за травмы Цыганков не поехал в лагерь сборной Украины на октябрьские игры отбора Евро-2024 и вряд ли вернется к концу октября. Впрочем, наш легионер неожиданно оказался в эпицентре трансферных слухов.

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Mundo Deportivo, AS и еще ряд испанских СМИ со ссылкой на немецкий Bild сообщают, что Виктором серьезно заинтересовалась Бавария. Скауты мюнхенского клуба вроде бы следили за украинцем на матчах Жироны и рассматривают его как замену звездному Лере Сане. Последний может покинуть "ротен" следующим летом. В его услугах заинтересованы в частности Реал, Барселона и Ливерпуль.

По информации AS, руководство Жироны считает Цыганкова драгоценным активом и не отпустит его в другой клуб менее чем за 30 млн евро. Но в этой истории есть два важных нюанса. Во-первых, с каталонцами никто не контактировал, а во-вторых, эту информацию не удается найти на немецком ресурсе. Активные ссылки в испанской прессе тоже отсутствуют.

Отметим, что контракт Цыганкова с Жироной рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает воспитанника Динамо, которое получило бы 50% от последующей продажи игрока, в 22 млн евро. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Испании, отличившись голом и ассистом.

MD: Бавария присматривается к Жироне

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