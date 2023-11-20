"Да, СМИ уделяют мне не так много внимания. Об этом говорит даже наш тренер. Я всегда был немного в тени. Я не выделяюсь, как другие товарищи по команде. Не умею врываться в зоны, как Янхель, не могу так легко обыгрывать соперников, как Цыганков или Савио. У меня этого нет. Я считаю, что часто попадаю в старт благодаря большой работе на команду.

Довбик может сменить клуб зимой – Жирона ждет больших денег, СК Днепр-1 потирает руки

От трио Савио-Довбик-Цыганков я просто схожу с ума! Все они обладают умениями высочайшего уровня. Конечно, все соглашаются, что у Савио есть нечто особенное. Иногда мы говорим, будто это не футбол, а другой вид спорта. Трудно понять, как он отрывается от соперников так легко", – признался Мартин в итервью Diari de Girona.

Напомним, Жирона сенсационно идет лидером Примеры, набрав 34 очка в 13 турах.

Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти