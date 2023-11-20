"Так, ЗМІ приділяють мені не так багато уваги. Про це говориь навіть наш тренер. Я завжди був трохи в тіні. Я не виділяюся, як інші товариші по команді. Не вмію вриватись у зони, як Янхель,не можу так легко обігрувати суперників, як Циганков або Савіо. У мене цього немає. Я вважаю, що часто потрапляю у старт завдяки великій роботі на команду.

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Від тріо Савіо-Довбик-Циганков я просто шаленію! Усі вони мають вміння найвищого рівня. Звичайно, всі погоджуються, що у Савіо є щось особливе. Іноді ми говоримо, начебто це не футбол, а інший вид спорту. Важко зрозуміти, як він відривається від суперників так легко", – зізнався Мартін в ітерв'ю Diari de Girona.

Нагадаємо, Жирона сенсаційно йде лідером Прімери, набравши 34 очки у 13 турах.

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