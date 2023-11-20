Ряд клубов уже пытаются наладить контакт с окружением 26-летнего нападающего сборной Украины, утверждает Relevo.

Довбик оценил возможный трансфер из Жироны – откровенное заявление форварда сборной Украины

Довбик только прошлым летом присоединился к Жироне, подписав контракт до 2028 года. Украинец превзошел все ожидания – 7 голов и 6 ассистов в 14 матчах. Каталонцы сенсационно идут лидерами Ла Лиги и не собираются легко отпускать своих звезд. Трансфер в январе возможен только при очень щедром предложении. Transfermarkt оценивает Довбика в 15 млн евро.

Relevo добавляет, что 30% прав на форварда остались у СК Днепр-1 и Митьюлланда. Эти клубы также ждут выгоды, хотя последнее слово по трансферу будет за Жироной.

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