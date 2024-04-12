"Ну что ж, не прошло и месяца после форсированного восстановления Виктора от травмы связки колена, как последствия не заставили себя долго ждать. Как я отмечал ранее, не таким опасным было само форсирование, как то, что Виктор сразу начал играть по 80-90 минут за сборную и клуб.

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Такая тактика подвергает организм значительным нагрузкам после длительной паузы, что значительно повышает риск получения какой-либо травмы.

Пока неизвестно насколько серьезной является травма. Есть надежда, что это всего лишь перегруженная мышца и там нет структурных нарушений, а значит Виктор сможет сыграть уже через несколько дней. Но если травма икроножной мышцы все-таки подтвердится, то речь пойдет о минимум 6-8 недель восстановления, а значит вылет до конца сезона", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня Цыганков не попал в список из 22 игроков Жироны, которые отправились в Мадрид на поединок 31-го тура Ла Лиги с Атлетико.

К слову, в текущем сезоне украинец провел за каталонцев 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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