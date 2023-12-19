Полузащитник Жироны Виктор Цыганков не сможет помочь своей команде в матче против Бетиса в 18-м туре чемпионата Испании.

Украинец пропускал встречу против Алавеса (3:0) из-за дискомфорта, который почувствовал на тренировке накануне матча.

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Как сообщает Marca, тренерский штаб Жироны не так оптимистично настроен относительно здоровья Виктора Цыганкова, как раньше. Повреждение может оказаться более серьезным и полузащитник рискует пропустить матч против Бетиса, который запланирован на четверг, 21 декабря.

Напомним, что Виктор Цыганков в этом сезоне сыграл за Жирону в 16 матчах. В активе украинца три гола и три результативные передачи.

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