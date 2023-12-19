Довбик продолжает разрывать

Как и ожидалось, Довбик начал поединок с Алавесом в старте, а вот Цыганков не попал даже в заявку. Виктора тревожил дискомфорт в ноге, поэтому его решили поберечь. Его позицию закрыл Порту. На всех остальных позициях вышли привычные лидеры.

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Если посмотреть статистику Довбика в первом тайме, то ничего невероятного в ней не найдешь. 10 касаний, 7 пасов (4 точных, все в глубине), 3 единоборства (1 успешное) и 4 потери. Ну, и два удара по воротам, куда же без них. Тем не менее, это только цифры без контекста.

На самом деле Артем давал Жироне именно то, что она и искала в украинце – непрерывность. Наш форвард неплохо работал спиной к воротам, пытался придерживать мяч для партнеров, искал и использовал свободное пространство, создавая численные и позиционные преимущества (позиционные – это когда есть прямая угроза воротам). Он никогда не выключался.

Проблемой стала общая вялость Жироны, ведь партнеры не очень качественно "кормили" Довбика мячом. Да и со скидками, честно говоря, дела обстояли так себе. Тем не менее, Довбик всегда находит моменты – и до перерыва он нашел аж два. На 8-й минуте наш земляк дождался подачи от Коуту, классно продавил Марина на линии вратарской и пробил головой. Мяч рикошетом от защитника ушел мимо дальней штанги.

На 23-й же Артем отметился голом. Коуту вошел на правый край штрафной и выстрелил низом, голкипер парировал, а Довбик избежал офсайда и головой сыграл на добивании. 1:0 Кстати, эпизод начался с того, что Артем зацепился за мяч в штрафной! Это был его девятый гол в сезоне Ла Лиги.

Вроде и ничего такого, но на самом деле в этом эпизоде можно заметить, как вся Жирона вместе с украинцем поддерживали принцип непрерывности игры. Постоянное движение, постоянное сканирование, постоянные попытки читать момент наперед. Круто!

После этого Артем был не очень-то и заметен (о статистике первого тайма мы уже говорили). Во втором тайме он тоже особо не выделялся, до 60-й минуты отдав всего один пас. Тем не менее, на 59-й минуте Жирона заработала пенальти, который доверили пробивать украинцу – а тот забил свой 10-й гол в Испании.

Пенальти вроде и заработал Коуту, выполнив индивидуальный проход, но дважды в одной атаке Довбик был открытым под его передачу в ударную зону. Именно поэтому не следует преуменьшать дубль Артема. Вероятно, если бы Яна не сбили, то он катил бы именно на него.

Таким образом, Довбик догнал Борху Майораля по голам (а это второй бомбардир Ла Лиги) и оформил 10+4 в чемпионате по результативным действиям. Только Беллингем имеет больше – 13+2. При этом Довбик забил 10 голов всего за 16 туров Примеры – он стал только девятым футболистом Примеры в XXI веке, которому удалось отгрузить столько за такой короткий срок.

Также Довбик вошел в список самых результативных футболистов из топ-5 лиг по количеству голов головой. Их у Артема четыре – больше только у Кейна (5). Украинец мог и догнать Харри, однако замыкание на 63-й минуте оказалось неточным. После этого наш казак занимался исключительно скидками для партнеров (довольно успешно, учитывая карту пасов), хотя традиционной замены на 60-х минутах не произошло. Он отыграл весь матч.

Жирона победила – на классе, характере и тактике

Когда команда побеждает со счетом 3:0, то кажется, будто обсуждать нечего. В первом тайме так и было, ведь Алавес нанес всего один удар по воротам. Правда, он едва не вылился в гол – Омородион на 30-й минуте освободился от опеки и замкнул подачу с левого фланга. Гассанига парировал.

Вот только Жирона создала не намного больше. Кроме гола и момента Довбика, вспоминается только гол Порту на 42-й минуте. Каталонцы забили просто, но эффектно – Порту открылся перед штрафной площадкой, принял пас от Коуту и сразу же пробил в дальний нижний. 2:0! Во втором же тайме тоже ничего не создавали до самого пенальти, а дальше будто и игра завершилась.

Красиво? Да, но хозяева не нанесли даже десятка ударов. Три из четырех выстрелов в створ завершились голами. Столько же у Жироны было и моментов. И это не просто вальяжность – каталонцам реально тяжело давалось обострение против низкого блока. Такие же трудности вспоминаются с Сельтой, с Атлетико, с Валенсией.

Где-то сказывается и отсутствие столь тонкого футболиста, как Цыганков (не играл с Сельтой и Алавесом). Немножко ограниченно выглядят центрхавы. Все это дополнительно заставляет считать фаворитом на чемпионство не Жирону, а Реал.

После третьего гола Алавесу дали поиграть. Гости организовали несколько опасных атак, остро контратаковали и даже потревожили дальним ударом в стойку. Тем не менее, размочить счет не удалось.

С другой стороны, следует отметить характер подопечных Мичела. Они раз за разом побеждают в тяжелых ничейных матчах, причем делают это заслуженно – и не только по моментам, но и благодаря организации игры. Тактика Жироны прямо влияет на ее успехи, а потому готовим попкорн. Битва за чемпионство обещает быть веселой.

Каталонцы снова на вершине

Жирона благодаря своей победе набрала 44 очка, вернувшись на первую позицию в Примере. И это большое достижение. Даже 41 очко за 16 туров удалось набрать только Реалу, Барсе и Атлетико, а тут уже 17-й тур и 44 балла. Между прочим, три из четырех последних команд, которые набирали 44 за 17 туров, становились чемпионами.

При этом подопечные Мичела забили уже 43 мяча – больше голов в топ-5 лиг в этом сезоне клепает только Бавария. Что наиболее важно, Реал остался в двух очках позади, Барселона – в девяти, а Атлетико не хватает аж десять пунктов. Фантастика. Жирона реально рвется к золоту.

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