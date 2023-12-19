Півзахисник Жирони Віктор Циганков не зможе допомогти своїй команді в матчі проти Бетіса у 18 турі чемпіонату Іспанії.

Українець пропускав зустріч проти Алавеса (3:0) через дискомфорт, який відчув на тренуванні напередодні матчу.

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Як повідомляє Marca, тренерський штаб Жирони не так оптимістично налаштований щодо здоров'я Віктора Циганкова, як раніше. Пошкодження може виявитися серйознішим, і півзахисник ризикує пропустити матч проти Бетіса, який заплановано на четвер, 21 грудня.

Нагадаємо, що Віктор Циганков у цьому сезоні зіграв за Жирону у 16 матчах. В активі українця три голи та три результативні передачі.

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