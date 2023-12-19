"Готовы ли Цыганков и Довбик к грандам европейского футбола? Я считаю, что не только от Цыганкова и Довбика, но и от всей Жироны никто не ожидал, что они в конце первого круга будут на первом месте".

Дубль Довбика в видеообзоре матча Жирона – Алавес – 3:0

Они очень уверенно смотрятся, и они на первом месте по игре в Ла Лиге. То, что там два ключевых игрока сборной – это очень важно. Они обретут уверенность. Я надеюсь, что они будут дальше прогрессировать.

Действительно, вокруг них много слухов о больших клубах. Я считаю, что очень важно, чтобы они закончили сезон в Жироне, и посмотрим, на каком месте, а потом уже думали о других клубах, если они этого хотят", – цитирует Реброва VBET Украина.

Напомним, Жирона обыграла Алавес в 17-м туре испанской Ла Лиги, вернув лидерство в чемпионате. Подопечные Мичела имеют в своем активе 44 турнирных балла после 17 сыгранных матчей.

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