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Цыганков прокомментировал свой 50-й гол в профессиональной карьере

10:56 50 Читати українською
Цыганков прокомментировал свой 50-й гол в профессиональной карьере
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков забил свой 50-й гол на взрослом уровне. Хавбек реализовал пенальти в матче против ФК Львов в 13-м туре УПЛ.

11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов
 
11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов

"Рад забить свои первые 50 голов в профессиональной карьере. Спасибо всем, кто верит и поддерживает меня независимо от результатов. Дальше только больше", – написал Цыганков на своей странице в Инстаграм.

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21-летний футболист в УПЛ забил 39 голов, в Лиге Европы – 5, в Кубке Украины – 2 и в Лиге чемпионов – 1. Также на его счету 3 мяча за сборную Украины.

В нынешнем сезоне Цыганков провел за Динамо 13 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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