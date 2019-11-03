Динамо в меньшинстве разгромило Львов – Попов снова забил, а капитан не сыграет против Шахтера

Динамо разбило Львов (4:0) в 13-м туре чемпионата Украины 2019/20. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Львов на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Михайличенко прервала короткую серию неудач, обыграв Шахтер в овертайме Кубка Украины. Динамовцы выиграли 6 очных поединков, а "горожане" торжествовали только раз – именно на НСК Олимпийский. Львов не только вылетел на стадии 1/8 финала Кубка от Миная, выступающего в Первой лиге, но и сменил главного тренера – вместо Владимира Мазяра последнюю команду УПЛ возглавил Егише Меликян. В первом круге киевляне впервые в истории разгромили "муниципалов".

Динамо – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ

На старте встречи Попов классно подключал правый фланг передачами с продвижением. В одном из таких эпизодов Караваев нашел в штрафной Соля, тот с рикошетом от защитника сбросил под удар Гармашу, а Денис чуть выше отправил мяч через блок защитника. В том эпизоде ​​было очень похоже на игру рукой игрока гостей, а его партнер даже поспешил сигнализировать по направлению к судье, мол, это не пенальти. Роскошная комбинация Динамо на 10-й минуте привела к взятию ворот. Цыганков обыгрался с Солем, отдал на Миколенко транзитом через пятку Де Пены, а Виталий идеально нашел голову Шапаренко – Николаю не пришлось и выпрыгивать.

И снова интересная трехходовка хозяев. Цыганков с правого фланга отдал на Шапаренко, то обыгрался с Гармашем, но слишком слабо пробил – Сарнавский такие тянет. В другом моменте Николай пятой пытался переправить под удар Сидорчуку, но львовяне прочитали ситуацию. Красивые кружева плетут киевляне у чужих ворот. Вот и снова умная трехходовка. Соль повел за собой игрока на фланг, отдал на Де Пену. Карлос навесил, а Шапаренко совсем без опеки замыкал – не вышел удар головой, а так было очень похоже на первую голевую атаку.

Какой же блестящий закидончик десятки хозяев упустил Караваев. Шапаренко сместился в глубину, безупречной передачей нашел совсем свободного Александра, но правый защитник сборной Украины отпустил от себя мяч вместо удара. Цыганков тонко забросил на своего партнера по флангу. Караваев уже был во вратарской, но не хватило ему роста. Первый удар Львова лишь на 25-й минуте. Для Бущана это было, словно пас. Шапаренко с Цыганковым в короткие стеночки эффектно разыграли штрафной, а Соль навесил в зону, где были только гости, хотя угловой заработал.

Фран красиво упал после того, как Приймак положил на спину руки – судья имел повод назначить 11-метровый, хотя толчка как такового не было. Цыганков реализовал пенальти без проблем. Сидорчук въехал сзади по ногам соперника. Это вторая желтая, а следовательно, красная, логично рассудил Анатолий Абдула. Динамо теряет своего капитана на матч против Шахтера. Эх, а Сергей только-только разыгрался. Заброс с правого фланга и удар кого-то из бразильцев с лета – без проблем для Бущана.

Вербич, который вышел сразу после перерыва вместо Соля, просил пенальти, цепляясь за ногу соперника. Арбитр не поддался на эти просьбы. Попов и Шапаренко на своей половине неточными передачами несколько раз позволяли гостям выйти в атаки, но особой остротой эти эпизоды не завершились. Богунов вошел в штрафную справа и пробил – снова не хватало точности. Цыганков разрезал фланг пасом на Де Пену. Карлос сместился в центр и пробил в дальний. Красивый момент подытожил сейв Сарнавского.

Шапаренко на переступах прошел в штрафную после острой передачи Де Пены. А вот удар у Николая не получился, при этом Цыганков просил мяч. Педро с правого фланга накрутил нескольких соперников, однако Шабанов уверенно заблокировал удар метров с 11-и. Шапаренко после перевода Цыганкова в центр целил в девятку. Сарнавский классно потянул. Здесь же прошел заброс из глубины на ход Педро, но Попов мощным рывком лишил соперника возможности пробить из пределов штрафной.

Шапаренко уже не первой роскошной диагональю на правый фланг нашел Караваева, тот качнул защитника, откатил Цыганкову – удар во вратаря, но на добивание первый Беседин. Это 3:0. Андриевский неплохо вышел на замену. Александр разрезным пасом сделал все, чтобы Вербич забил, но словенец проиграл дуэль голкиперу. Быстрая контра Динамо, и здесь уже украинец, вышедший на замену, решил не давать на словенца. Удар Андриевского завершился угловым, после которого Попов снял мяч с ноги своего же Вербича и с лету забил во втором подряд матче. Вот это серия 20-летнего центрбека киевлян!