Циганков прокоментував свій 50-й гол у професіональній кар'єрі

Півзахисник Динамо Віктор Циганков забив свій 50-й гол на дорослому рівні. Хавбек реалізував пенальті у матчі проти ФК Львів у 13-у турі УПЛ.

"Радий забити свої перші 50 голів у професіональній кар'єрі. Дякую всім, хто вірить і підтримує мене незалежно від результатів. Далі тільки більше", – написав Циганков на своїй сторінці в Інстаграм.

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21-річний футболіст в УПЛ забив 39 голів, в Лізі Європи – 5, в Кубку України – 2 і в Лізі чемпіонів – 1. Також на його рахунку 3 м'ячі за збірну України.

В нинішньому сезоні Циганков провів за Динамо 13 поєдинків в чемпіонаті України, в яких забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

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