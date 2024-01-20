"Тренер Жирони (Мічел Санчес, – прим.) дуже емоційний. Ми граємо в красивий футбол. Це чудово, цей сезон уже став історичним для нас. Ми всі здивувалися, коли почали перемагати, але потім подумали – а чому б і ні? Постараємося досягти чогось більшого.

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Коли у мене був перший матч проти Валенсії, вони грали в пінг-понг за годину до поєдинку. Я ще з українських часів звик виключно зосереджуватися перед матчами, а вони жартували, сміялися. Я ще ніде не зустрічав такої атмосфери, і гадаю, що вона відіграє важливу частину в нашому успіху", – сказав Циганков у коментарі The Daily Mail.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Жирону 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вінгера у 25 млн євро.

Жирона після 20-ти турів лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал на одне очко (у Луніна і Ко є гра в запасі).

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