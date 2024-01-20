Украинские голкиперы Анатолий Трубин и Андрей Лунин возглавили рейтинг лучших вратарей (до 25 лет) топ-8 европейских чемпионатов по проценту сейвов по версии CIES.

Ошибки Лунина упрощают жизнь Анчелотти, 2 игрока Реала подставили украинца, Касильяс за Андрея

Первый номер Бенфики занял в исследовании первую строчку – процент его сейвов составляет 86%. Вратарь Реала идет вторым с показателем 83%. Замыкает тройку лучших итальянский кипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма (80%).

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел в составе Бенфики 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов (в 10 играх отстоял "на ноль"). Лунин в 12 поединках за Реал 11 раз вытаскивал мяч из сетки и 5 раз оставлял свои ворота сухими.

Трубин провел "сухой" матч за Бенфику – сейв украинца помог погасить пожар и одержать победу