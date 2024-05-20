"Наш сезон? Это слово – история, ни одно другое не приходит мне в голову. Мои игроки сделали это. После того как мы победили Барсу и добыли путевку в Лигу чемпионов, перед нами встала задача занять второе место.

Гол Довбика и ассисты Цыганкова в видеообзоре матча Валенсия – Жирона – 1:3

Мы показали великолепную игру. Привыкать к победам очень приятно. Они молодые люди, и у них есть иллюзия, что они будут продолжать расти как футболисты. Прийти на Месталью и быть героями с мячом – это то, что мало кому удается.

Савио обнял меня, потому что я требовал, чтобы он забил гол. Это особый талант. Это особый талант, фантастичный. Он невероятный игрок. Он должен совершенствоваться, но то, что он сделал в этом сезоне в 19 лет... Савио уникальный, но он имеет скромность, что нуждается в советах и поддержке. Мы наслаждались его игрой, и он, безусловно, является одним из сюрпризов лиги.

Довбик? Сёрлот забил четыре гола. Когда я заменил Артема, я сказал ему, что хотел выпустить Стуани, несмотря ни на что, поскольку Кристиан заставил себя с усилием восстанавливаться. Я объяснил Артему ситуацию. Гранаде легко не будет. Будем искать возможности, чтобы Довбик забил, но это будет сложно", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что в итоге сезона 2023/24 Жирона заняла третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Артем Довбик забил за каталонцев 21 гол и стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Украинский форвард в матче с Валенсией сыграл 79 минут, а затем был заменен.

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