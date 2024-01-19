"Футбол 24" проанализировал выступление украинцев в матчах Кубка Испании, в которых, в частности, классно проявил себя Виктор Цыганков.

Жирона переиграла Райо Вальекаон в кубке Испании, а Виктор Цыганков впервые вышел на поле в этом году, став одним из самых ярких игроков. Выступление украинца впечатлило фанатов Барселоны, которые хотели бы видеть Цыганкова вместо Рафиньи.

Цыганков организовал победу над Райо Вальекано – сильная игра украинца вывела Жирону в четвертьфинал Кубка Испании

Однако, это не единственный переход, который может состояться из Жироны в Барселону – в "блаугранас" сватают наставника лидера Ла Лиги.

А Валенсия с Яремчуком вылетела из кубка Испании, проиграв Сельте. Украинец неплохо сыграл, но забить так и не сумел. Но есть и хорошие новости для Романа – "летучие мыши" отказались от трансфера Рафы Мира зимой. Кроме этого, Валенсия может попрощаться и с Уго Дуро, однако это может произойти лишь летом.