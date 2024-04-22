“Есть ли интерес к Цыганкову со стороны Баварии или Барселоны? К Виктору есть много интереса. Открою вам секрет, если хотите, считайте это инсайдом. Есть интерес от клуба, который стал абсолютной неожиданностью этого сезона. Оказывается, главный тренер этой команды давно наблюдает за Виктором Цыганковым и хочет видеть его в своей команде. Это Хаби Алонсо.

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Он, оказывается, очень внимательно следит за Испанией, он понимает, что Цыганков – это тот футболист, который может дать результат. И он рассматривает возможность того, чтобы пригласить Цыганкова в Байер. Не знаю, чем это все закончится. Но игра Цыганкова очень нравится Хаби Алонсо, а это главная неожиданность Европы. Новаторы, бьют рекорды.

Там мог быть Мудрик, когда-то был Воронин, немного играл Юрченко. Сейчас может оказаться Цыганков. Жирона ему предложила существенно улучшенный контракт, но он отложил любые переговоры до завершения сезона", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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