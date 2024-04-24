Циганков з'явився на тренуванні Жирони – відомий стан українця
Жирона має хороші новини з лазарету перед матчем 33-го туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса.
Віктор Циганков відновився і вже займався у загальній групі. Янхель Еррера виконував лише частину вправ, а Крістіан Стуані продовжує працювати індивідуально.
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Циганков через травму пропустив 2 тури чемпіонату, в яких Жирона програла Атлетіко (1:3) і розгромила Кадіс (4:1). Проблеми зі здоров'ям переслідують українця весь сезон, хоча це не заважає йому стабільно демонструвати якісний футбол. Віктор оформив 6 голів та 4 асисти у 28 матчах.
Наступна гра для Жирони – виїзд до Лас-Пальмаса 27 квітня. Підопічні Мічела ще мають шанс забрати друге місце у Барселони, до якої всього 2 очки.
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