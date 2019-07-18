Арсенал – Бавария – 2:1 – видео голов и обзор матча

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После сухого первого тайма команды порадовали публику сразу тремя мячами во второй половине встречи.

"Арсенал подпишет 3-4 крупных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери

Все началось с автогола Познански, который срезал мяч в собственные ворота, пытаясь прервать прострел с фланга. Роберт Левандовски смог восстановить равновесие, однако форвард "канониров" Нкетия принес победу своей команде – 2:1.