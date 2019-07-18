Арсенал – Бавария – 2:1 – видео голов и обзор матча

Англия — 14:15 93
-
Цыганков подошел бы Арсеналу, но слишком много стоит – клуб не может оформить "рациональный" трансфер украинца
-
"Забули, як командою голосували за Кучму і Януковича?" Зірка Металіста – про футбол поза політикою і переписку з ЛяшкомИнтервью — 12:00 388
-
Де Лигт – игрок ЮвентусаИталия — 10:06 391
-
Манчестер Сити – Вест Хэм: Зинченко как двойной победитель, Ярмоленко транжирит супершансы, дебют 70-миллионного новичкаАнглия — 17 июль 2861
-
"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткоюОвертайм — 17 июль 603