Эду стал техническим директором Арсенала – он становился чемпионом вместе с Лужным

Экс-игрок Арсенала Эду Гаспар вернулся в свой бывший клуб.

Бывший полузащитник Арсенала Эду Гаспар стал техническим директором лондонского клуба, сообщает официальный сайт "канониров". К слову, до этого Гаспар работал в федерации футбола Бразилии.

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Напомним, бразилец выступал за Арсенал с 2001-го по 2005 год и дважды становился чемпионом Англии – в сезоне 2001/02 и 2003/04. Заметим, что Гаспар выступал вместе с украинцем Олег Лужный, который также играл за лондонцев с 1999 по 2003 год.

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