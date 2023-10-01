Полузащитник Жироны Кристиан Порту по-прежнему остается без четкого диагноза после столкновения с игроком Реала.

Испанец после грубого подката защитника Реала Начо был вынужден покинуть поле на носилках. Кристиана Порту прямо со стадиона забрала карета скорой в больницу.

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Как информирует Marca, первые тесты показали, что связки полузащитника не повреждены. Впрочем, большой отек, который не позволяет Порту даже ходить, не дает возможности поставить четкий диагноз и врачам еще придется подождать. Ожидается, что на восстановление игрока Жироны потребуется несколько недель.

Кристиан Порту в текущем сезоне отыграл в восьми матчах, забив один гол. Он является прямым конкурентом украинца Виктора Цыганкова.

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