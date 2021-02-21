Киевляне против неудобного соперника, которого не смогли обыграть ни в одном из предыдущих 3 поединков в рамках УПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Десна – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Черниговский клуб стремился сохранить 3 позицию, которую атакуют Заря и Ворскла. Команде Луческу нужно было сохранить отрыв от Шахтера, но игра пришлась на период между битвами с Брюгге в ЛЕ, поэтому это также влияло на ресурсы гостей.

Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Луческу снова перевел Кендзеру в центр защиты, где пару с игроком сборной Польши составил Забарный. Поэтому Караваев, который начинал в запасе матч против Брюгге, вышел справа. Жерсон заменил на левом фланге атаки Де Пену. Шепелев вышел на замену Шапаренко и неплохо обострил уже на старте. Цыганков не вырезал пас во вратарскую, Луческу с иронической улыбкой встретил эпизод. Ермаков сначала размахивает локтями в борьбе с Бесединым, затем прямой ногой играет против Сидорчука. Только одна желтая, хотя вполне могло быть быстрое удаление.

Тотовицкий остался в одиночестве во вратарской киевлян после блестящего навеса Калитвинцева с правого края. Не смог нормально пробить экс-хавбек донецкого Шахтера. Впрочем, опасный отскок обострил эпизод до максимума – стойка спасает Бущана. У Динамо таких моментов, как и ударов за первые 30 с лишним минут, не было. Перспективные проходы в штрафную – этого слишком мало. Тотовицкий пробивал издалека. Коварный рикошет от спины Забарного, снаряд улетел на угловой. Разыгрывают трехходовку подопечные Рябоконя, острейший проход Гуцуляка. Такое впечатление, что Десна больше контактирует с мячом в чужой штрафной, чем делает это Динамо. Жерсон сместился на край Цыганкова, обыграл оппонента и подал. Буяльский замыкал. Первый удар киевлян на 33 минуте. У Виталия 4 удара из 5 командных за 2 матча на этой неделе.

Караваев на подборе после очередного прохода Жерсона. Удар/передача – блок. Кендзера сбрасывал в дальний угол после подачи с угла поля, роскошный сейв Паста. Круговорот игроков на линии ворот, нету только взятия ворот. Динамо давит, Десна чудом отбивается, было очень близко. Вингер сборной Люксембурга – лидер как в плане креативных решений, так и в растрате перспективных моментов. На этот раз Жерсон запорол быструю контру неудачным пасом на Цыганкова. Непростая дуэль опорников Сидорчука с Арвеладзе в центре поля – 50 на 50. Капитан Динамо исправляется за ошибки, блокируя удар уроженца Грузии.

Беседин получил противоречивую желтую, очень эмоционально на все решения судейства реагирует Артем. Именно форвард сборной Украины делает очередной подбор на чужой половине поля. Удар метров с 30 – Паст не без проблем парирует. Беседин на характере становится одним из лучших в первом тайме на стадионе Динамо. Киевляне понемногу раскачиваются. И вот активный старт второго тайма. Караваев в центр, Буяльский назад под удар, Цыганков минимально мажет.

Десна отвечате подачей Полегенько. Простенькие навесы традиционно провоцируют панику в пределах владений Бущана, но здесь до удара дело не дошло. И снова Буяльский создает супермомент партнеру. Виталий сделал все, чтобы Жерсон забил метров с 10. Вместо этого Родригес пробил прямолинейно и на силу – во вратаря. Отмечаем проход и подачу с правого края от... Шепелева, который местами неплохо пытается найти момент, открываясь между линиями не на своей позиции.

Роковая 53 минута. Арвеладзе без проблем отыграл Сидорчука, Калитвинцев легко прошел Караваева, экс-нападающий Шахтера Будковский замкнул подачу Владислава. Забарный так и не понял, что произошло за его спиной во время нацеленного, но довольно банального навеса. Впрочем, ничего нового. Миколенко нашел одинокого Жерсона в 7 метрах от ворот – не получается удар в прыжке. Шапаренко заменил Шепелева. Чрезмерные эмоции на поле, Жерсон играет и ведет себя на грани фола. Справедливая желтая, но подкупает его неравнодушное отношение. Пытается завести себя и партнеров Родригес. Цыганков и Буяльский уже не впервые пытаются организовать гол благодаря тонкому чувству друг друга. Жерсон пробивает головой – Паст уверенно так набивает себе сейвы.

Цыганков смело пошел на двух соперников, прошел их и упал. Желтая за симуляцию. В предыдущем матче УПЛ за похожий легкий контакт с рукой соперника Шахтер получил пенальти, хотя в обоих случаях фиксация "фола" была бы очень натянутой. Боковой судья испугался серии бросков снежками с трибун. Главный арбитр Игорь Пасхал остановил из-за этого игру. Безбородко дважды за какую-то минуту грубо сыграл (подкат в ноги и шлепок по лицу Миколенко). Красная за две желтые.