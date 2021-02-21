Десна – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
22:05 - Читати українською
Десна поделила очки с Динамо в 15 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Динамо.
завершено
Виктор Цыганков 90+2’
90+2’ Виктор Цыганков
Первый тайм завершился без голов, но уже на 53 минуте Будковский открыл счет. Нападающий Десны без всякого сопротивления замкнул подачу Калитвинцева с левого фланга.
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Динамо кинялося спасать хотя бы очко и таки достигло своего в компенсированное время. Гитченко сыграл рукой в штрафной - Пасхал с помощью VAR назначил пенальти, который реализовал Цыганков.
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