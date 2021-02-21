Десна поделила очки с Динамо в 15 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Динамо.

Первый тайм завершился без голов, но уже на 53 минуте Будковский открыл счет. Нападающий Десны без всякого сопротивления замкнул подачу Калитвинцева с левого фланга.

Десна упустила победу над Динамо после пенальти и удаления – команда Луческу драматично сохранила лидерство

Динамо кинялося спасать хотя бы очко и таки достигло своего в компенсированное время. Гитченко сыграл рукой в штрафной - Пасхал с помощью VAR назначил пенальти, который реализовал Цыганков.